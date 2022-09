Kauê passa pelo tradicional "corredor polonês" no treino do Botafogo - Reprodução de vídeo

Kauê passa pelo tradicional "corredor polonês" no treino do BotafogoReprodução de vídeo

Publicado 30/09/2022 16:33

O Botafogo contou com uma novidade no treino desta sexta-feira (30). Pela primeira vez com Luís Castro no comando do time, Kauê, do time sub-20, treinou com o elenco principal no CT Espaço Lonier.

O jovem volante, de 17 anos, aparece em um vídeo divulgado pelo Botafogo passando pelo tradicional "corredor polonês", feito pelos jogadores, como uma espécie de batismo.

Convocado recentemente para a Seleção sub-20, Kauê disputou 30 jogos na temporada de juniores e marcou sete gols. Ele tem contrato com o clube até novembro de 2023.

Além da jovem promessa, Gatito, que retornou da seleção paraguaia, também participou da atividade. Ele voltará a ser titular na segunda-feira, contra o Palmeiras