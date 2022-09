Botafogo venceu o Goiás e se aproximou do G-8 do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2022 13:07 | Atualizado 30/09/2022 13:32

O Botafogo vive uma boa fase na temporada. Após terminar o mês de setembro invicto com três vitórias e um empate em quatro jogos, o Alvinegro saltou na tabela, se aproximou do pelotão da Libertadores e, agora, sonha com uma vaga na competição em 2023.

Com os finalistas da Copa do Brasil e Libertadores no G-6, os oito primeiros colocados garantirão vaga para a Libertadores, sendo o 7º e o 8º na fase prévia. Com a vitória sobre o Goiás, na última quarta-feira (28), por 1 a 0, o Botafogo chegou aos 37 pontos e diminuiu a diferença do G-8 para apenas dois pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo pode contar com uma "ajuda" do rival Fluminense para seguir sonhando. O Tricolor, que está em segundo lugar, encara o Atlético-MG, sétimo colocado com 40 pontos, no Mineirão. Sendo assim, no melhor dos cenários, o Alvinegro pode terminar a rodada com a mesma pontuação do G-8.

O Botafogo volta a campo somente na próxima segunda-feira (3), contra o líder Palmeiras, às 20h, no Nilton Santos, pela 29ª rodada. O Glorioso enfrentará o Alviverde já ciente dos resultados dos adversários diretos na disputa pela Libertadores.