Lucas Perri é goleiro do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Lucas Perri é goleiro do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2022 17:52

Estreante da noite, o goleiro Lucas Perri exaltou a atuação do Botafogo na vitória sobre o Goiás por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. À Botafogo TV, no vídeo de bastidores, o camisa 12 não escondeu a felicidade pelos três pontos e destacou que vencer fora de casa no campeonato é "muito difícil".

"Bom demais. Graças a Deus. Ganhar fora de casa no Brasileiro é muito difícil. Muito feliz pela vitória, pelo desempenho do time, que foi extremamente bom. Vamos continuar", disse Lucas Perri.

O goleiro, vale lembrar, chegou ao Botafogo na última janela de transferências. Na época, a ideia da diretoria era ter um goleiro que fizesse sombra a Gatito e também fosse seu sucessor no clube.

Na última quarta-feira, Perri finalmente estreou com a camisa do Glorioso, uma vez que Gatito ainda retornava da Data Fifa. Assim, o goleiro paraguaio deve retornar à meta alvinegra na próxima segunda-feira, quando o Botafogo enfrenta o Palmeiras no Estádio Nilton Santos, às 20h.