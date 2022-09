Victor Sá - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 30/09/2022 15:21

Rio - Com a vitória sobre o Goiás, fora de casa, o Botafogo chegou ao seu quarto jogo seguido de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa atualmente a nona colocação na tabela de classificação, com 37 pontos. Titular em grande parte dos jogos do Botafogo, o atacante Victor Sá destacou a importância da sequência de vitórias para o elenco.

“Sempre entramos dentro de campo com o pensamento de vencer. Nosso grupo tem pensamento grande e isso é refletido dentro de campo. Estamos fazendo um grande segundo turno, essa sequência invicta, com três vitórias em quatro jogos, traz bastante confiança para todos dentro do clube. Traz também muito mais tranquilidade para trabalharmos”, disse.

Na próxima segunda-feira (03), o Botafogo recebe o Palmeiras, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Caso vença o duelo, o Glorioso chegará aos 40 pontos e poderá assumir a sétima colocação. Victor Sá projetou o duelo contra o Alviverde, e salientou que será muito importante o apoio da torcida.

“Vamos enfrentar o líder da competição, uma equipe muito forte e que vem demonstrando isso desde o início do campeonato. Sabemos das dificuldades que iremos enfrentar, pois o Palmeiras vem em uma sequência muito boa. Mas, vamos jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida e temos que buscar a vitória. Tem sido muito importante o apoio que a nossa torcida tem nos dado, tanto nos jogos em casa, como nos jogos fora, é uma torcida fantástica”, concluiu.