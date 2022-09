Gabriel Pires - Divulgação

Gabriel PiresDivulgação

Publicado 29/09/2022 21:59

Gabriel Pires fez o segundo como titular do Botafogo desde que chegou ao clube. O meio-campista participou da vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre o Goiás, na última quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Foi a primeira vez que o camisa 14 atuou em um duelo inteiro desde que retornou ao futebol brasileiro. Após o duelo, o treinador Luís Castro analisou e destacou a presença de Gabriel. "Teve muitos problemas físicos, esteve muito tempo lesionado. Não tivemos Patrick (de Paula), Danilo (Barbosa) e Carlos Eduardo. Ele aproveitou essas ausências para mostrar que estava presente. Fico feliz por ele e pela equipe. Nós existimos para deixar os torcedores felizes", afirmou. O Botafogo volta aos gramados às 20h da próxima segunda-feira para enfrentar o Palmeiras no Estádio Nilton Santos.

