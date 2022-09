Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2022 16:27

O Botafogo fechará setembro invicto. Isso acontece porque o próximo compromisso do Alvinegro será apenas em outubro. Dessa forma, o Glorioso encerra o mês com três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Além disso, os comandados de Luís Castro marcaram seis gols e sofreram apenas um.

Esse cenário, inclusive, explica o salto do Botafogo na tabela. A equipe entrou em setembro no 14º lugar do Brasileirão, com 27 pontos - apenas dois a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Hoje, o Glorioso já aparece na nona colocação, com 37 pontos - sete de diferença tanto para o primeiro time dentro do Z4 quanto para o primeiro dentro do G6.

VEJA OS RESULTADOS DO BOTAFOGO EM SETEMBRO

Fortaleza 1x3 Botafogo

Botafogo 0x0 América-MG

Botafogo 2x0 Coritiba

Goiás 0x1 Botafogo