Luis Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 29/09/2022 09:30

Goiás - O Botafogo obteve contra o Goiás a sua terceira vitória em quatro jogos no Brasileiro, sendo a terceira partida consecutiva que a defesa não foi vazada na competição. Ao fim da partida em Goiânia, o treinador Luis Castro exaltou o bom rendimento do sistema defensivo alvinegro.

"Há quem acha que no futebol defender e mais fácil que atacar, mas eu acho que é muito mais difícil. Enquanto defender precisa ser um trabalho coletivo, no ataque você pega um jogador que consegue driblar e fazer um gol. É impossível se defender com um, então tem que se defender com os onze", afirmou.

A rodada ainda foi bastante positiva para o Glorioso, que ficou a apenas dois pontos do oitavo colocado, América-MG, que abre a provável zona de classificação para a pré-Libertadores. Luis Castro falou sobre a evolução da sua equipe na competição.

"É importante o nosso crescimento, os jogadores treinam junto e treinam bem, os resultados podem as vezes não aparecer, como já não aparecerem, mas uma coisa não podemos falar, que nunca falta determinação e ambição aos jogadores. E isso foi refletido hoje no jogo. Jogamos fora e dentro de casa com o mesmo intuito, intuito de ganhar os jogos, e ter essa mentalidade de vitória", disse.