Profissionais da área Corporativa e do Departamento de Futebol do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 27/09/2022 19:44

O Botafogo trabalha para manter seu corpo de gestão alinhado. Nesta terça-feira, o Alvinegro informou que os profissionais do Departamento de Futebol e dos setores da área corporativa (Planejamento, Estratégia, Operações, Finanças, Comercial e Comunicação) têm realizado reuniões rotineiras para posicionamento, visão estratégica, acompanhamento de metas e atualizações gerais. A medida tem como objetivo, conforme explicou o clube, melhorar os processos para construir um "Botafogo mais forte dentro e fora de campo".

"Um dos grandes trabalhos que temos como corporação é a melhoria constante de processos. Para isso, é fundamental que as áreas estejam integradas, com uma comunicação interna efetiva. Como todas as áreas administrativas prestam serviços ao futebol, ou seja, as áreas entregam ao futebol o que eles precisam, hoje foi uma reunião fundamental para alinhamento, com o intuito de otimizar os processos internos e assim sermos mais efetivos como organização", destacou o Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda, à Botafogo TV.

Na última reunião estavam presentes os seguintes profissionais do clube: Diretor Executivo de Futebol, André Mazzuco; o Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda; o Head Coach, Luís Castro; o Diretor de Operações, Alexandre Costa; o Head Scout, Alessandro Brito; o Gerente de Futebol, Pedro Moreira; os Supervisores de Futebol Adriano Colares e Bruno Hanek; o Liasion Officer, Henrique Höpker; o Head de Estratégia e Projetos, Diego Mello; o Head de Finanças, Alessandro Langone; e o Head de Comunicação, Julio Gracco.

"Reunião muito importante. Dentro do projeto do John Textor, esse ano foi tudo muito novo com essa transição para SAF. Com pessoas que fazem parte do grupo de lideranças, essas reuniões vem acontecendo e realmente a gente quer dar uma intensidade ainda maior em aspectos de planejamento visando os próximos passos da SAF e de 2023. Importante demais essa integração. É muito produtivo e uma rotina parte do nosso dia a dia", disse o Diretor Executivo de Futebol, André Mazzuco.