Rafael tem treinador com máscara no CT do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2022 15:14 | Atualizado 27/09/2022 15:17

O Botafogo tem novidades entre os relacionados para a partida de quarta-feira (28) contra o Goiás, fora de casa, às 21h45, pelo Brasileirão. Rafael volta a ser opção, assim como Hugo e Del Piage, e o americano Jacob Montes tem a primeira chance.

Após passar por cirurgia na face há 20 dias, o lateral-direito poderá voltar a jogar e terá de usar uma máscara para proteger o local. O lateral-esquerdo e o volante estão recuperados de lesões. Já o meia foi contratado junto ao Crystal Palce, outro clube de John Textor, e estava em período de adaptação.

Em compensação, o técnico Luís Castro seguirá sem poder contar com Joel Carli, Danilo Barbosa e Patrick de Paula. Além deles, Gatito, com a seleção do Paraguai, fica fora, assim como Eduardo, suspenso, e Lucas Fernandes, que sofreu lesão muscular (o Botafogo não confirmou qual o problema).



Confira os relacionados: