A Botafogo Week é uma iniciativa que faz parte do projeto "Inside the Clubs"Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 27/09/2022 16:20

O Botafogo segue com o trabalho de bastidores para fortalecer a marca no exterior. Nesta terça-feira, o Glorioso informou que firmou uma parceira com a "1190 Sports", empresa global detentora dos direitos internacionais de transmissão das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, para dar o pontapé inicial na "Botafogo Week".

A iniciativa é uma semana de conteúdos especiais que tem como objetivo dar mais visibilidade ao projeto de reposicionamento do Alvinegro fora do Brasil. Dessa forma, no decorrer da semana, as redes sociais do Glorioso e do Brasileirão Play - plataforma que transmite as partidas do campeonato no exterior -, a transmissão pela TV do jogo e ações no estádio "convergirão para a divulgação massiva do Botafogo".

Em nota, o clube informou que o ápice da programação acontecerá na transmissão internacional do confronto diante do Palmeiras, que acontece às 20h da próxima segunda-feira, no Estádio Nilton Santos.

"Compartilhar nossas histórias com o mundo é algo que o John Textor tem como propósito. Então, dentro da nossa estratégia de gestão, vamos buscar caminhos para fortalecer o Botafogo internacionalmente. A Botafogo Week vai ser uma grande oportunidade para nos conectarmos a novos torcedores e reafirmarmos os laços com os alvinegros espalhados pelo mundo", disse o Diretor da SAF, Thairo Arruda.

Além disso, o Glorioso informou que haverá uma transmissão especial envelopada de Botafogo. Ela contará com: uma prévia de 20 minutos do jogo no Brasileirão Play/Fanatiz; a transmissão da partida ao vivo, no exterior, em inglês e português; o sorteio de camisas do clube; a exibição de vídeos com craques alvinegros; inserções da Botafogo Week nos painéis de LED do estádio; e interação com as embaixadas do Alvinegro.

“Aos poucos, vamos tornar mais familiares, em outras praças, os clubes do Brasil. Depois do sucesso que foi a primeira edição que fizemos com outra equipe, chegou a vez do Botafogo, um clube que tem uma história gloriosa, com craques da estirpe de Garrincha, Didi e Jairzinho e ídolos como Túlio Maravilha e Jefferson. Tenho a certeza de que há um público expressivo no exterior ávido por informações da terra do jogo bonito”, disse Leonardo Caetano, Country Manager da 1990 Sports Brasil.

Cabe destacar que a "Botafogo Week" é uma iniciativa "Inside the Clues". Este é um projeto que busca fazer um mergulho intensivo no universo dos clubes que participam do campeonato. Assim, aproximam a cultura do futebol brasileiro aos fãs estrangeiros.

“'Inside the Clubs' é um componente importante do compromisso assumido pela 1190 Sports de agregar valor ao campeonato, a suas equipes e jogadores, levando a cada parte do planeta o melhor do futebol brasileiro”, disse Hernán Donnari, CEO e co-fundador da 1190 Sports.

Em tempo: o Botafogo informou para o público de fora do país que também será possível adquirir em avulso a transmissão da partida contra o Palmeiras pela plataforma Brasileirão Play por US$ 3,99. Em todas as praças, estarão disponíveis as narrações em inglês e em português, com exceção dos Estados Unidos, onde terá o acompanhamento em português.