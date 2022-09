Luis Castro no treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2022 14:51

O Botafogo pode ter mais uma baixa no setor de meio-campo para o jogo contra o Goiás. Depois de perder Eduardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Alvinegro não deve contar com Lucas Fernandes, que foi ausência no treino desta segunda-feira. Por isso, abaixo, O Dia mostra quem são os jogadores à disposição no setor e as possibilidades para Luís Castro escalar o Alvinegro contra o Esmeraldino.

MEIO-CAMPISTAS

Hoje, o Botafogo conta com os seguintes meio-campistas no elenco: Kayque, Del Piage, Patrick de Paula, Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Lucas Piazon, Lucas Fernandes, Eduardo, Jacob Montes e Gabriel Pires.

Kayque sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho direito e a tendência é de que ele não jogue mais nesta temporada. Já Del Piage e Patrick de Paula estavam na fase de transição, segundo a última atualização do Boletim Médico. No entanto, voltaram a treinar com bola na semana passada. Jacob Montes, por sua vez, é reforço da segunda janela, mas sequer foi relacionado para uma partida até aqui.

Dessa forma, caso Del Piage e Patrick de Paula ainda não sejam relacionados, os únicos meias disponíveis do elenco profissional seriam Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon.

FORMAÇÃO

Com Luís Castro, o Botafogo tem atuado com três jogadores de meio campo, dois pontas e um centroavante. Portanto, se o esquema tático for preservado, duas vagas abrem para o jogo contra o Goiás.

Tchê Tchê tem atuado como primeiro volante, mas pode ser mais adiantado para dar espaço a Danilo Barbosa. Nesse cenário, o camisa 6 pode ter Gabriel Pires ao seu lado.

Outra possibilidade é jogar com Lucas Piazon, apesar do jogador ter se destacado como um meia que joga mais aberto. Aqui é possível manter Tchê Tchê como primeiro volante e permitir as entradas de Piazon e de Gabriel Pires.



Por fim, outro cenário possível, mas já menos provável, é mudar o esquema tático para o 4-4-2. Nesse sentido, Tchê Tchê seria acompanhado de apenas mais um volante. Além disso, o Alvinegro teria dois jogadores abertos mais à frente e um atacante ao lado de Tiquinho Soares na frente.

AGENDA

Com essa dor de cabeça, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.