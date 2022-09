Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2022 10:02

Rio - O Botafogo precisará quebrar um tabu caso queira conseguir os três pontos contra o Goiás, na próxima quarta-feira, às 21h45, em Goiânia. O Glorioso não consegue superar o Esmeraldino jogando fora de casa há 13 anos.

A última vitória do Botafogo foi em 2009, por 3 a 1, com uma grande atuação do atacante André Lima, que marcou um gol e deu uma assistência para Jobson. Victor Simões fez o terceiro do Botafogo, enquanto Amaral fez o gol de honra do Goiás.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram em seis oportunidades. Foram cinco derrotas do Botafogo e apenas um empate.

A dificuldade do Botafogo em conseguir bons resultados em Goiás é histórica. Ao todo, o Esmeraldino já recebeu o Glorioso em 22 oportunidades, com 14 vitórias, cinco empates e três derrotas.