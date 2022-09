Janderson marcou três vezes para o Botafogo B na vitória sobre o Audax - Victor Silva/Botafogo

Janderson marcou três vezes para o Botafogo B na vitória sobre o AudaxVictor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2022 17:24

Rio - Na tarde desta sexta-feira (23), o time B do Botafogo goleou o Audax por 4 a 1 em amistoso realizado no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Os gols do Glorioso foram marcados por Janderson (três vezes) e Sebastian Joffre. A atividade foi acompanhada pelo técnico português Luís Castro.

Sem calendário após a eliminação no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Botafogo sub-23 vem realizando amistosos para manter ativo o elenco comandado por Lucio Flavio.

Janderson, destaque do duelo, foi contratado junto ao Bahia de Feira com status de artilheiro da Série D do Brasileirão. O atacante teve a oportunidade de aparecer para o técnico Luís Castro, que, junto ao acionista John Textor, analisa o time B como válvula de escape para situações inesperadas no time principal - assim foi descoberto Jeffinho, peça-chave no ataque alvinegro.

A construção do Botafogo B tem como base revelar jovens promessas do futebol brasileiro ou mundial para serem lapidadas pelo Glorioso. A intenção principal é conseguir mais reforços caseiros e construir ativos na Sociedade Anônima do Futebol (SAF).