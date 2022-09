Gatito, à esquerda, e Caio, à direita - Foto: Reprodução/Instagram @caiocanedo

Gatito, à esquerda, e Caio, à direitaFoto: Reprodução/Instagram @caiocanedo

Publicado 23/09/2022 16:59

Um encontro especial para a torcida do Botafogo aconteceu depois do amistoso entre o Paraguai e os Emirados Árabes Unidos. Após o jogo desta sexta-feira, o goleiro Gatito Fernández trocou de camisa com o atacante Caio, ex-talismã do Alvinegro. Nas redes sociais, jogador da seleção do país asiático registrou o encontro:

"Muito bom revê-lo, irmão! Sigo na torcida por você e pelo Fogão. Amistoso internacional UAE x Paraguai", escreveu o atacante.

Caio, vale lembrar, chegou ao Botafogo em 2009, mas ganhou destaque no ano seguinte. O jogador era lançado pelo então técnico Joel Santana durante os segundos tempos das partidas do Campeonato Carioca. Com gols e boas atuações, ele foi importante para o time que conquistou o Estadual de 2010. Assim, ficou conhecido entre os torcedores como "Talismã".

Ele deixou o Botafogo em 2012. Após passagens por Figueirense, Internacional e Vitória, ele chegou aos Emirados Árabes Unidos a partir da temporada 2014/15. Caio se naturalizou emiradense após completar cinco anos no país e já defende a seleção local.