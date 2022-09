Time sub-23 do Botafogo - Foto: Satiro Sodré/Botafogo

Publicado 22/09/2022 17:29

Nesta sexta-feira, o time sub-23 do Botafogo enfrenta o Audax no Estádio Nilton Santos, às 15h, em partida amistosa. O confronto terá transmissão ao vivo da Botafogo TV, no YouTube.

A equipe B do Alvinegro, vale lembrar, foi montada neste ano por causa da chegada de John Textor, que comprou 90% da SAF do Botafogo. No entanto, o time não disputa uma partida oficial desde o dia 11 de agosto.

Naquela ocasião, o Glorioso perdeu para o Sport por 3 a 0, na Ilha do Retiro, pela última rodada do Grupo C do Brasileirão de Aspirantes. Com o resultado, o Botafogo ficou no terceiro lugar do grupo e, consequentemente, não avançou para as quartas de final. Desde então, os comandados de Lúcio Flávio têm realizado jogos-treino e partidas amistosas.

IMPORTÂNCIA DO TIME B



Apesar de não disputar um jogo oficial há mais de um mês, a equipe sub-23 foi fundamental para o Glorioso neste ano. Isso porque Jeffinho, um dos atuais destaques do time principal, chegou ao clube justamente para integrar o Botafogo B. Contudo, por causa do alto número de desfalques no setor ofensivo entre os profissionais, ele ganhou oportunidades e se firmou no grupo do técnico Luís Castro.