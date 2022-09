Tiquinho Soares - Vitor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/09/2022 13:21

Rio - O atacante Tiquinho Soares, que recentemente acertou com o Botafogo, entrou na Justiça contra o Porto, de Portugal. As informações são do jornal "A Bola". Na ação, que corre no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, o jogador reclama de uma dívida no valor de 29 mil euros, cerca de R$ 148 mil, conforme consta no portal Citius, sem revelar os motivos da mesma.

O jogador, atualmente com 31 anos, representou os dragões entre janeiro de 2017 e junho de 2020. Ao todo, foram 140 jogos e 64 gols. A chegada do atacante ao Botafogo, aliás, fez o time carioca crescer de nível. Desde que estreou contra o Fortaleza, o Alvinegro entrou em uma série de invencibilidade que já dura três partidas.

Além da vitória no Castelão, o Botafogo empatou com o América-MG, no Nilton Santos, e bateu o Coritiba, também em casa. Foram cinco gols marcados e apenas um sofrido. Tiquinho Soares, por sua vez, marcou um deles.



O Botafogo soma 34 pontos e ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (28), contra o Goiás, no Hailé Pinheiro.