Auxiliar João Brandão ao lado do técnico Luís CastroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2022 11:35

Rio - Auxiliar de Luís Castro no Botafogo, João Brandão compartilhou nas redes sociais uma foto no estádio La Bombonera. O profissional assistiu a partida entre Boca Juniors e Huracán, pelo Campeonato Argentino, e causou alvoroço em alguns torcedores do Glorioso.

A publicação em seu perfil oficial Twitter gerou especulações e inúmeras teorias sobre o que ele poderia estar fazendo lá e até 'pedidos' por contratações puderam ser lidos nos comentários. "Traga Alan Varela ao Botafogo", disse um torcedor. "Traz um bom reserva para Tiquinho Soares daí", escreveu outro.

Veja a publicação: