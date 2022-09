Cuesta Botafogo x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Cuesta Botafogo x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Publicado 20/09/2022 17:22

O Botafogo colocou quatro nomes na seleção da 27ª rodada do Brasileirão. São eles: Victor Cuesta, Fernando Marçal, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Os quatro foram peças importantes na vitória do Alvinegro sobre o Coritiba por 2 a 0, no último sábado, no estádio Nilton Santos.

Você votou mais uma vez e a #SeleçãoDoTorcedorBR22 da 27ª rodada ficou assim... pic.twitter.com/7JJBBX2tJd — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 20, 2022

Dentro de campo, Cuesta contribuiu com seis cortes e três interceptações. Além disso, venceu dois de três duelos pelo chão e os quatro que disputou pelo alto. Ele também marcou o primeiro gol do jogo.

Marçal, por sua vez, conseguiu um corte, um desarme, duas interceptações e venceu dois de quatro desarmes pelo chão e o único que teve pelo alto. Ademais, deu a assistência para Victor Cuesta abrir o placar.

Já Júnior Santos atuou pela primeira vez como ponta direita pelo Alvinegro e se destacou. Colocou duas bolas na trave e acertou os três dribles que tentou. Ele, vale destacar, também ajudou na marcação: conseguiu um corte, um desarme e venceu seis de sete duelos pelo alto e um de dois pelo alto.

Por fim, Tiquinho Soares marcou o gol que fechou a vitória do Botafogo. O centroavante ainda contribuiu com um passe para uma finalização de Júnior Santos que bateu na trave, três cortes e venceu dois de sete duelos pelo chão e cinco de oito pelo alto.

Em tempo: o próximo compromisso do Botafogo acontece apenas no dia 28 de setembro. O Alvinegro volta a campo neste dia, às 21h45, para enfrentar o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

*Dados retirados do site SofaScore