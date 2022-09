Tiquinho Soares celebra com Eduardo e Victor Sá seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares celebra com Eduardo e Victor Sá seu primeiro gol com a camisa do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/09/2022 14:33

Rio - O Botafogo cresceu na metade do segundo turno, encaixou boa sequência de pontuação e, de quebra, passou a sonhar com voos maiores na temporada. Outrora lutando contra o rebaixamento, a equipe comandada por Luís Castro entrou no grupo que briga por uma vaga na Libertadores que, de acordo com o ex-goleiro e apresentador Getúlio Vargas, do 'Os Donos da Bola', da Band, será conquistada.

"Gostei que o time do Botafogo está forte, ganhou força, aquela compleição física, briga, compete. E tem o Patrick de Paula em recuperação, quando puder vai voltar a jogar boa, tem Tchê Tchê… Agora está competindo", destacou Getúlio, que cravou a classificação alvinegra.

"Estou falando hoje, podem gravar. O Botafogo vai terminar no G-8. Se vai classificar para Libertadores ou pré-Libertadores, vai depender de um monte de coisa. Mas com essa bola que jogou contra o Fortaleza e essa força contra o Coritiba, atropelou, força física, brigando, esse time chega no G-8. Se não chegar melhor, porque está jogando mais bola que o Atlético-MG", acrescentou.

Com duas passagens pelo Botafogo, em 2008 e 2014, Carlos Alberto, membro da bancada do programa, preferiu adotar postura cautelosa quanto a campanha do Glorioso.

"Gostei do Botafogo. Gostei do Tiquinho, que é um centroavante que o Botafogo precisava, que segura a bola na frente. O Botafogo jogou bem, mas mesmo assim penso que tem que fazer pontuação que garanta Série A, depois pode beliscar algo maior. Primeiro fazer os 45 pontos. Se afastou do Z-4, o que dá tranquilidade para jogar bem. Consegue esses pontos, depois pode buscar algo maior", disse.

Com 34 pontos e ocupando a 10ª colocação, o Botafogo tem seis de vantagem da zona de rebaixamento e está a cinco do América-MG, primeira equipe do G-8. O Alvinegro volta a campo no dia 28, contra o Goiás, fora de casa.