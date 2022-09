Tiquinho Soares, Eduardo e Victor Sas. Botafogo x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2022 14:56

Pelo segundo jogo consecutivo, o Botafogo recebeu elogios do treinador do time adversário. No último sábado, o técnico Guto Ferreira, do Coritiba, mostrou que viu uma melhora do Alvinegro nas últimas partidas. De acordo com ele, isso deve a chegada dos jogadores contratados na última janela de transferências.

"Volto a falar: o Botafogo do primeiro turno não é esse Botafogo de agora, do pós-janela. O Botafogo do pós-janela é outro time. E é um time que, se puxar o histórico aqui de classificação, de pontuação, deve estar pontuando ai entre os oito melhores, alguma coisa assim. Pós a entrada desses jogadores da janela", disse o técnico Guto Ferreira.

O treinador do Coxa, cabe destacar, passou perto de acertar. Os primeiros reforços da última janela do Botafogo estrearam há dez rodadas. De lá para cá, o Alvinegro é o décimo time que mais pontou no Brasileirão.

Além de Guto Ferreira, o Glorioso também recebeu elogios do técnico Vagner Mancini, do América-MG, na rodada passada. Ele foi ao encontro do que disse Guto Ferreira e também viu uma melhora no time. Além disso, destacou que será difícil vencer do Alvinegro dentro do Nilton Santos.

"Vi um jogo muito difícil, o América melhor no primeiro tempo. Acho que na segunda etapa teve um equilíbrio. Foi um ponto importante, não vai ser fácil jogar no Engenhão diante do Botafogo daqui para frente. O time está mais ajustado. Nós enfrentamos essa equipe já quatro vezes no ano e sentimos que hoje foi o jogo mais difícil de todos eles. Há uma tendência de o Botafogo melhorar a pontuação daqui para frente até em termos de pontuação", disse Mancini, na ocasião.

Em tempo: o próximo compromisso do Botafogo acontece apenas no dia 28 de setembro. O Alvinegro volta a campo neste dia, às 21h45, para enfrentar o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.