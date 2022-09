Luís Castro é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luís Castro é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2022 22:35

Ao derrotar o Coritiba por 2 a 0, o Botafogo encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer no Nilton Santos. No entanto, o técnico Luís Castro não tratou a vitória com o sentimento de alívio. O treinador destacou o trabalho que vem sendo feito e afirmou estar com a consciência tranquila sobre o que tem desempenhado à frente do Glorioso.

"O alívio que você fala eu vejo como trabalho. O trabalho diário. Não há alívio de nada quando estamos em paz com nossa consciência, daquilo sobre o que fazemos todos os dias. Eu sou muito questionado sobre como a torcida reage, aplaude, critica... Uma coisa que eu aprendi na vida foi fazer uma análise do que faço todos os dias. Por isso construí minha carreira com muito trabalho e vou seguir minha carreira com muito trabalho. Aquele que navega com aquilo que é o exterior jamais se encontra com o sucesso".

O resultado positivo foi conquistado no segundo tempo, a partir das mudanças que o técnico Luís Castro fez no intervalo. Ao fim do primeiro tempo, os jogadores deixaram o campo vaiados pelos torcedores.

"Houve uma diferença do primeiro pro segundo tempo naquilo que foi a chegada ao gol adversário e os duelos ganhos, além do mal posicionamento que tivemos no meio de campo. Alteramos isso na segunda parte e modificamos a parte de nos posicionarmos", explicou Luís Castro, que agradeceu o apoio da torcida.

"Vou voltar a agradecer à torcida toda a paixão que tem pela equipe. Também deixo claro que eu trabalho todos os dias para fazer uma equipe com muita dedicação. Essa felicidade tem que vir não só do resultado, mas também de tudo aquilo que fazemos, mas também da seriedade que fazemos o nosso trabalho. Espero que a torcida fique muito feliz com toda a questão extracampo e não só o resultado. Aproveito para parabenizar todo o staff por todo o apoio que eles têm me dado".

O Glorioso volta a jogar no próximo dia 28, por causa da Data Fifa. Apesar do tempo para treinar a equipe, Luís Castro afirmou que a melhor forma de treinar uma equipe é jogando partidas para valer, mas ressaltou que o período será importante para recuperar jogadores.

"Já me ouviram dizer que acho melhor times jogarem jogos seguidos. Porque o melhor treino é o jogo. Quando as equipes estão juntas há um tempo é melhor o jogo. Vamos aproveitar para solidificar algumas coisas que temos. Para nós é importante esses dias de descanso".

O Botafogo é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos.