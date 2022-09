Tiquinho Soares marcou o primeiro gol pelo Botafogo - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2022 21:19 | Atualizado 17/09/2022 22:06

Contratado para resolver os problemas do ataque do Botafogo, Tiquinho Soares marcou o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 0, neste sábado, no Nilton Santos. O atacante afirmou estar feliz pelo gol, mas valorizou ainda mais os três pontos conquistados.

"Eu estou mais feliz com os três pontos. A gente buscava a vitória em casa há algum tempo. Nós deixamos escapar dois pontos no jogo passado. Fizemos por merecer o nosso mando de campo no segundo tempo. Estamos de parabéns".

Com o resultado, o Botafogo subiu para a 10ª posição, chegando aos 34 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. No entanto, para Tiquinho Soares, o foco do time é pensar na parte de cima da tabela e espera uma sequência de vitórias.

"A gente vai passo a passo. Não pensamos em rebaixamento. O Botafogo é gigante, estamos em uma evolução bacana. Nós queremos uma sequência de vitórias. Agradeço ao torcedor que compareceu".

O Botafogo volta a jogar apenas no dia 28, uma quarta-feira, contra o Goiás, no Serrinha.