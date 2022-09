Botafogo vive temporada de oscilação no Campeonato Brasileiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2022 15:53

Rio - Após 26 rodadas, o Botafogo tem dois jogadores no 'time ideal' formado apenas por estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Segundo a avaliação do site de estatísticas 'Sofascore', Gatito Fernández, goleiro, e Victor Cuesta, zagueiro, representam o glorioso na equipe.



Gatito possui nota média de 7,04 até o momento, enquanto Cuesta fica com 7,23, terceira maior nota de toda a seleção, empatado com Jhon Arias, do Fluminense, e atrás apenas de Gustavo Gómez, do Palmeiras, e de Arrascaeta, do Flamengo.

A Seleção Sofascore dos estrangeiros do Brasileirão tem: Gatito Fernández (Botafogo); Bustos (Internacional), Gómez (Palmeiras), Cuesta (Botafogo) e Piquerez (Palmeiras); Arias (Fluminense), Nacho Fernández (Atlético-MG), De Pena (Internacional) e Arrascaeta (Flamengo); Cano (Fluminense) e Calleri (São Paulo).