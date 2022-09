Matheus Nascimento foi bastante elogiado pelo médico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/09/2022 15:41

Rio - Uma das promessas do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento vem se destacando cada vez mais na equipe profissional. Aos 18 anos, o jovem, que possui passagens pela seleção brasileira sub-20, já disputou 50 partidas pelo time principal do Glorioso. Em entrevista ao podcast "Glorioso Connection", o médico do clube, Dr. Gustavo Dutra, elogiou o jogador, e destacou suas principais características.

"Você olha o Matheus, parece que é magrinho, todo jogador de futebol é magrinho, forte e magro, o Matheus é muito forte, mas é grande. Esse ano deve estar terminando sua maturação. Até ano passado, quando fizemos a avaliação dele, estava no profissional e ia para o sub-20 para se manter em competição, fazia gols, foi campeão, não tinha maturado completamente. Maturar é terminar de crescer, para depois só desenvolver, ganhar força. Matheus está maturando ainda. Você vê que quando joga no sub-20 ele sobra, na Seleção Brasileira vai bem, só tem 18 anos, é 2004", disse o doutor, antes de completar:

"Repara quando o Matheus começou a ir para o profissional. Peguei como adversário, estava no Flamengo, no sub-20, ele com 16 anos já nos enfrentava e jogava bem. Quando sobe para o profissional, pega cara de 30 anos o marcando. É outro nível de força. Matheus ano passado já tinha ganho não sei quantos quilos de massa muscular e ainda estava em maturação. Mas é um processo, não podemos arrebentar as articulações de um jogador para produzir o que nós gostaríamos ou o que a torcida gostaria. Tem que ir com calma, é a vida de um atleta de 18 anos. Tem excelente estatura, força, é finalizador, centroavante técnico, domina a bola e sabe o que faz. Vamos dar um tempinho para o garoto. Finaliza com as duas pernas, consegue jogar de frente e de costas para o gol. O moleque é um avião, mas vamos com calma", comentou.

Gustavo Dutra também comparou o jovem atacante do Botafogo com outros atletas da mesma faixa etária, como Vitor Roque, do Athletico-PR, e Marcos Leonardo, do Santos.

"Quando o atleta matura mais rápido, independentemente da posição, consegue se desenvolver logo no profissional em comparação ao que ainda está maturando. Você pega um atleta de outro clube, com mais ou menos a mesma idade, mais maturado. Vitor Roque é um ano mais novo, estive com ele na Seleção, é um trator, forte, é maturado. Outro, um ano acima, é o Marcos Leonardo, maturado, forte para caramba. É constituição genética. Depois não cresce mais em estatura ainda, mas desenvolve a parte músculo esquelético, fica mais fácil", finalizou.

Matheus Nascimento vem sendo um dos principais nomes de confiança na equipe do técnico Luís Castro. Na atual temporada, o atacante participou de 31 jogos, marcou sete gols e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 52 minutos em campo por partida disputada.