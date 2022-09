Adryelson, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Adryelson, zagueiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 15/09/2022 17:51

A presença da torcida do Botafogo no estádio é importante para o time. A opinião foi compartilhada pelo zagueiro Adryelson, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, no CT do Espaço Lonier. O defensor explicou a motivação que sente com o apoio das arquibancadas e pediu para que os alvinegros, mais uma vez, compareçam ao Nilton Santos.

"É muito bom para a gente. Essa motivação do torcedor é bastante importante e dá uma motivação a mais para nós dentro de campo, para a gente correr por eles, para a nossa família também. Espero que, nesse próximo jogo, o estádio esteja lotado também", afirmou Adryelson.

Vale lembrar que, no último jogo, mais de 32 mil pessoas foram ao estádio Nilton Santos ver o Botafogo empatar em 0 a 0 com o América-MG. Com o resultado, o Alvinegro se consolidou como o segundo pior mandante do Brasileirão. Portanto, na expectativa de melhorar o desempenho dentro de casa, o Glorioso recebe o Coritiba no sábado, às 19h, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

"Continuar o foco. A gente sabe que temos que melhorar em algumas coisas, mas estamos mostrando evolução a cada treino. Espero que o torcedor esteja confiante na gente. Estamos trabalhando bastante para conquistar esses três pontos", disse o zagueiro.

Adryelson foi contratado pelo Botafogo durante a última janela de transferências, mas não demorou a se firmar entre os titulares. Durante a coletiva, ele relembrou sua chegada ao Alvinegro e destacou que foi bem recebido tanto pelos jogadores quanto pelo técnico Luís Castro. Assim, o zagueiro diz que ficou mais tranquilo e confiante para mostrar seu trabalho.

"Foi uma chegada muito boa, fui bem acolhido por todos. Isso fez com que eu me tranquilizasse a cada treino, me desse mais confiança para que, quando tivesse a oportunidade de mostrar meu trabalho, entrar bem focado para que o resultado saísse do jeito que está saindo. Então, agradeço muito ao grupo e ao mister (Luís Castro) pela confiança. E que a gente possa continuar trabalhando firme para buscar nossos resultados daqui para frente", revelou o defensor.