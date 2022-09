Adryelson, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 15/09/2022 12:50

Rio - Uma das armas do jogo aéreo do Botafogo, o zagueiro Adryelson tem se destacado desde que chegou ao clube por sua grande impulsão, apesar dos seus 1,82m. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Espaço Lonier, o jogador revelou que começou a trabalhar o fundamento desde a infância.

"Foi quando era pequeno, era criança. Na hora de treinar, eu colocava pesinhos no tornozelo, aqueles pesinhos de areia, sabe? Ficava saltando meus treinos com a minha professora Marta, lá em 2008, 2009, por aí. A gente costuma fazer muito salto na areia, então acho que a partir dali começou a minha evolução no futebol", contou Adryelson.

"Mas a altura hoje no futebol não importa, o que importa hoje é o seu trabalho, a sua dedicação. Eu tenho 1,82m, tem gente de 1,90m que não consegue ganhar na cabeça. Não importa muito. Eu salto 58 (centímetros)", completou.

Apesar do pouco tempo de casa, Adryelson tem mostrado entrosamento com Victor Cuesta, seu parceiro de zaga. Segundo ele, a boa relação não fica apenas no campo.

"A gente tem um entrosamento muito bom, dentro do campo também fora de campo. A gente conversa bastante no treino. Orientamos sempre o outro. Isso é bastante importante para uma dupla continuar evoluindo a cada jogo. Foi muito boa formação de dupla com o Cuesta", afirmou.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, ás 19h, contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos. Atualmente, o Glorioso ocupa a 12ª posição, com 31 pontos.