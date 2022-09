Daniel Borges em ação pelo Botafogo contra o Atlético-GO, sua última partida antes da lesão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2022 15:57

Rio - Lateral-direito do Botafogo, Daniel Borges está perto de retornar aos treinos. O jogador sofreu um edema ósseo após o jogo contra o Atlético-GO, no dia 13 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então está sob os cuidados do departamento médico do clube. As informações são do portal "Lance!".

Daniel Borges avançou na recuperação e passará por uma bateria de exames na próxima segunda-feira. Caso os resultados sejam positivos, ele será liberado para voltar ao campo e iniciar uma transição junto à equipe comandada por Luís Castro.

O lateral já estava sentindo dores antes da partida contra o Atlético-GO, mas nenhum problema havia sido indicado. Contudo, após atuar em 90 minutos do duelo, ele relatou piora do problema. O edema ósseo foi detectado em exames feitos na reapresentação. Assim, o defensor está sem atuar há um mês. Com a recuperação completa, o tempo total de afastamento será de cinco semanas.

Com nove assistências, Daniel Borges é o principal garçom do Botafogo na temporada. Ele tem 34 jogos disputados em 2022 e marcou um gol.