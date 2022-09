Oscar Zelaya, ginásio do Botafogo, localizado na sede de General Severiano - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2022 14:13

Rio - Um acordo feito pela gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo pode acabar beneficiando a parte social do clube. Os R$ 15 milhões em dívidas, que serão quitados no Regime Centralizado de Execuções (RCE), devem liberar as Certidões Negativas de Débitos (CND's) e acelerar o retorno de equipes do quadro de esportes olímpicos do clube. O Glorioso, assim, pode retornar ao Novo Basquete Brasil (NBB). A informação é do 'Lance' e foi confirmada pela reportagem do O Dia.

A obtenção das CND's é parte fundamental na retomada do projeto de esportes olímpicos do Botafogo, já que o clube social não possui ligação com a SAF de John Textor e depende de projetos incentivados para poder custear os times a nível temporada.

Em maio, a equipe do O Dia publicou uma matéria dando conta da proximidade do Botafogo quanto ao retorno do time profissional para disputar o NBB nesta temporada. No entanto, após definir novo técnico, custo da competição e outros pontos, a diretoria alvinegra não conseguiu as garantias financeiras junto ao Administrativo da Liga Nacional de Basquete (LNB), que, por sua vez, vê com bons olhos a estrela solitária na competição.

Tal cenário deve mudar com a conquista de tais documentos. O Botafogo vai preparando o terreno para poder montar uma equipe competitiva no próximo ano e voltar a lutar pelo título do NBB.

Em 2019, a equipe comandada por Léo Figueiró, hoje no Corinthians, conquistou a Liga Sul-americana (contra o próprio Timão), mas teve o projeto interrompido logo após a pausa da competição nacional devido à Covid-19.

Atualmente, os projetos de basquete do Botafogo são comandados pelo diretor Carlos Salomão, que adota postura cautelosa sobre o tema, mesmo lutando diariamente para colocar o Glorioso novamente nos holofotes. O gestor remodelou todas as categorias de base e transformou o clube de General Severiano em potência no basquete até as equipes sub-23.