Sam Grafton usou uma camisa do Botafogo na conquista do maior prêmio de sua carreira - Divulgação/Triton Poker Cyprus 2022

Publicado 13/09/2022 19:28 | Atualizado 13/09/2022 19:29

Rio - O britânico Sam Grafton, jogador profissional de pôquer, conseguiu, na última segunda-feira (12), garantir o maior título de sua carreira. O atleta ficou em primeiro lugar na final do Triton Series, disputado no Chipre, e conquistou o prêmio de 5.5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões, na cotação atual). No entanto, o jogador chamou a atenção dos brasileiros pois optou por disputar a final do campeonato vestindo uma camisa do Botafogo.

A escolha da roupa teve um motivo especial: Sam morou no Brasil por alguns anos, e, inclusive, tem uma namorada brasileira. A camisa do Glorioso foi um presente entregue por um amigo, durante uma visita ao Rio de Janeiro. Em entrevista ao "GE", o britânico, que é torcedor do Arsenal, falou sobre a escolha da camisa, e disse que se tornou um torcedor do Botafogo para vida toda.

"Aproveitei muito o tempo em que fiquei no Rio. Eu estava de aniversário e um amigo comprou a camiseta para mim. Deu muita sorte! Essa camiseta me lembra quando fiquei no Brasil e a maneira generosa e amistosa dos brasileiros tratarem a vida e o pôquer", disse Sam Grafton, antes de completar:

"Se continuar a ter resultados assim terei que usar mais vezes. Acho que agora sou um torcedor do Botafogo para vida toda", finalizou o jogador profissional de pôquer.

Este foi o maior prêmio da carreira de Sam. Segundo portais especializados, ao todo, o jogador já recebeu cerca de 13.5 milhões de dólares como premiação (aproximadamente R$ 69.5 milhões). O britânico disputa campeonatos profissionais há 10 anos, tendo jogado, na maioria das vezes, apenas de forma on-line.