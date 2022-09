Rafael se reapresenta ao Botafogo após cirurgia na face

Rafael voltou a treinar pelo Botafogo nesta terça-feira (13) - Divulgação/Botafogo

Publicado 13/09/2022 13:46

Seis dias depois de passar por uma cirurgia craniofacial, Rafael se reapresentou ao Botafogo no treino desta terça-feira (13), no CT Espaço Lonier. Neste primeiro momento, segundo o clube, o lateral fará atividades individualizadas para dar continuidade à recuperação.

A cirurgia aconteceu na manhã do dia 7, em decorrência de um trauma craniofacial sofrida em jogo contra o Fortaleza, e o Botafogo não deu prazo para Rafael voltar a ficar a disposição. Quando retornar aos trabalhos com o grupo, ele precisará utilizar uma máscara parecida com a de Victor Cuesta, mas o material será diferente, mais resistente, para proteger o local da cirurgia.



A tendência é de que o lateral retorne aos gramados em aproximadamente um mês, tempo parecido com o de Cuesta, que passou por cirurgia parecida e ficou cerca de 20 dias longe dos gramados.



Rafael teve um choque com Thiago Galhardo, antes dos 30 minutos de jogo com o Fortaleza, no dia 4, e ficará mais um tempo parado, justamente quando retornava ao Botafogo após uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, no começo de 2022.