Gustavo CuéllarDivulgação / Al-Hilal

Publicado 13/09/2022 12:58

Rio - O volante colombiano Gustavo Cuéllar, de 29 anos, fez parte do elenco do Flamengo que conquistou a Libertadores de 2019. No futebol árabe desde a metade daquele ano, o jogador teria o interesse de voltar ao futebol brasileiro. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

O Botafogo seria um dos clubes interessados na contratação do jogador. Além do clube carioca, o Corinthians e o Grêmio vem monitorando o colombiano. O salário do colombiano, no entanto, seria uma dificuldade. Ele receberia algo em torno de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o jornalista, o Al-Hilal deseja R$ 4 milhões para liberar Gustavo Cuéllar. Desde que deixou o Flamengo, o colombiano entrou em campo em 93 jogos pelo clube árabe, deu duas assistências e não fez nenhum gol.