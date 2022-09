John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 12/09/2022 14:42

Rio - O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, está no radar do Botafogo para a próxima janela de transferências. O jogador é monitorado pelo Glorioso desde a chegada de John Textor, em fevereiro, mas, pelo fato do Tricolor não querer liberar o volante para um clube brasileiro, as negociações tendem a ser complicadas. A informação é do portal "GOAL".

Rodrigo Nestor está na mira do Botafogo Rubens Chiri / São Paulo FC

No começo deste ano, a diretoria do Botafogo estava disposta a oferecer até 5 milhões de euros (cerca de R$ 26.6 milhões, na cotação da época), para poder contar com o jogador de 22 anos. No entanto, a diretoria do clube paulista sequer quis abrir negociações. Agora, a tendência é que o Alvinegro ofereça uma quantia ainda maior para contar com o volante.

A diretoria do São Paulo entende que o jogador é de extrema importância na equipe, e deixou claro que não irá iniciar conversas antes da final da Copa Sul-Americana, no dia 1 de outubro, contra o Independiente Del Valle, do Equador. O meio-campista possui contrato com o clube do Morumbi até o final deste ano.

Cria da base do clube, Rodrigo Nestor subiu para o elenco profissional em 2020, ainda com o técnico Fernando Diniz. Na atual temporada, o meio-campista disputou 49 jogos, marcou oito gols e deu nove assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 70 minutos em campo por partida disputada.