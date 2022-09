Gatito - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 12/09/2022 10:30 | Atualizado 12/09/2022 12:59

Rio - Uma das referências do elenco do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández estaria perto de renovar o seu contrato com o clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", as partes alinharam um acordo, com valorização salarial para o paraguaio. Os últimos detalhes deverão ser finalizados em breve.

Gatito, de 34 anos, tem contrato com o Botafogo até o fim do ano. Segundo o site, o paraguaio recebeu sondagens de clubes como Internacional, Palmeiras e São Paulo. Apesar disso, o carinho do veterano com o clube e o fato de ser uma das prioridades de John Textor deverá fazer com que o vínculo seja renovado por mais um ano.

O paraguaio chegou ao Botafogo em 2017, após passagens por Figueirense e Vitória. No clube carioca, Gatito se tornou rapidamente uma referência. Os últimos dois anos foram complicados para o goleiro. Em 2020, ele atuou em 22 jogos e no ano passado nem entrou em campo.

A atual temporada vem sendo de recuperação para o jogador. Em 2022, Gatito Fernández entrou em campo em 35 jogos do Botafogo e é titular absoluto da equipe comandada por Luís Castro.