Loco Abreu foi homenageado na calçada da fama do MaracanãVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 12/09/2022 18:00

Rio - Um dos maiores ídolos recentes da história do Botafogo, o uruguaio Loco Abreu foi homenageado, nesta segunda-feira (12), no Maracanã, colocando seus pés na calçada da fama do estádio. Bastante emocionado, o ex-atacante agradeceu o carinho dos torcedores do Glorioso durante sua passagem pelo clube.



"Obrigado por estarem aqui me acompanhando nesse dia especial. Estar aqui no Maracanã, para nós, do Uruguai, botafoguenses. Matar aquele jejum em 2010, manter o Botafogo como único tetra carioca. Tem muita coisa linda. E eu poder participar dessa história, porque eu sei que tem muito mais craque que tem que estar aqui. Tem craque da bola que merece muito mais", disse Loco Abreu, antes de completar:

"Eu estou colocando os pés, mas tem toda essa turma atrás que ajudou a gente. Desculpa a gíria carioca, mas eu não faria p**** nenhuma sozinho", finalizou o uruguaio.

O evento também contou com a presença de Durcésio Mello, atual presidente do Glorioso, e do narrador Bruno Cantarelli, da Rádio Transamerica, que foi convidado pelo Maracanã para narrar o pênalti histórico do ídolo do Botafogo.