Luís Castro é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2022 14:51

Rio - O Botafogo decepcionou sua torcida, que compareceu em bom número no Nilton Santos, e empatou sem gols com o América-MG na manhã deste domingo. Após a partida, o técnico Luís Castro lamentou o resultado e afirmou que o Glorioso merecia ter saído de campo com a vitória.

"De finalizações, terminamos o jogo com o segundo tempo com o dobro das finalizações. Entendemos que merecíamos ter ganho pela qualidade que tivemos, especialmente no segundo tempo quando fomos uma equipe dominante. Fizemos um grande segundo tempo, só não foi traduzido em gols. O melhor em campo do América-MG claramente foi o goleiro", disse Castro.



O português negou que tenha reclamado das vaias da torcida do Botafogo.

"Não faço qualquer sinal para a torcida. Fiz isso porque estava descontente com o resultado. Não tenho nada que concordar ou discordar da torcida. Eu tenho que aceitar. Se as vaias forem para mim, melhor do que for para a equipe. Os jogadores trabalharam muito e com muita qualidade. Eu entendo a torcida, que vêm à procura de uma vitória. Quando a vitória não vem, é claro que desagrada", afirmou.

"Os 32 mil torcedores vieram porque reconhecem o nosso trabalho. São muito fiéis ao Glorioso, o que é motivo de satisfação. Trabalhamos para corresponder a essa dedicação deles. Jogar em casa ou em fora, a única diferença é ter mais ou menos torcedores. Mas, para quem vive no futebol, o decisivo é focar naquele retângulo do jogo", finalizou.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos.