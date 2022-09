Gatito Botafogo x Atletico GO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 13 de Agosto de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2022 13:25

O goleiro Gatito Fernández comentou as vaias da torcida após o empate do Botafogo com o América-MG em 0 a 0 no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao Premiere, o arqueiro destacou que os alvinegros sempre têm direito de se manifestar negativamente e admitiu que falta o resultado dentro de campo para passar tranquilidade aos torcedores.

"A torcida sempre tem direito, a gente sabe no clube que estamos, um clube que está cada vez mais crescendo em todos os aspectos. Está faltando os resultados esportivos dentro de campo para também trazer essa tranquilidade para eles".

Gatito também analisou o empate do Botafogo. O goleiro viu um jogo muito intenso e destacou que o time conseguiu ter controle da partida a partir dos 15 minutos. Mesmo com o tropeço, ele acredita que o Alvinegro segue em evolução.

"Faltou o gol. Essa que é a verdade. Acredito eu, até mais ou menos os 15 minutos do primeiro tempo a gente sofreu contra o América-MG. Eles tiveram algumas chances, algumas chegadas, mas depois disso nós tomamos controle do jogo. Foi um jogo muito intenso, onde faltou a bola entrar dentro do gol para a gente sair com a vitória. Mas acredito que a gente ainda continua evoluindo. Lógico que com a vitória e os três pontos seria muito mais fácil falar isso", disse Gatito.

Agora, Botafogo vira a chave para a 27ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba no estádio Nilton Santos.