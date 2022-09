Luís Castro, técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Luís Castro, técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 10/09/2022 14:50

Rio - A temporada de 2022 ainda está longe de acabar, mas o Botafogo já está se planejando para 2023. O clube já começou a avaliar a situação dos jogadores que possuem vínculo apenas até o fim de dezembro. Ao todo, são sete atletas: os goleiros Gatito Fernández, Douglas Borges e Igo Gabriel, o lateral direito Renzo Saravia, o lateral esquerdo Carlinhos, o zagueiro Joel Carli e o atacante Júnior Santos.

Entre os goleiros, o único que tem situação bem encaminhada para permanecer é Gatito Fernández. As partes já tem conversas adiantadas para renovação, mesmo com o paraguaio sendo sondado por outros clubes. Douglas Borges deve ser liberado por conta da chegada de Lucas Perri, enquanto Igo Gabriel dependerá do aval do técnico Luís Castro, assim como Saravia e Júnior Santos.

Assim como Gatito, outro que deve renovar é Joel Carli. Apesar de não ter situação tão bem encaminhada quanto o camisa 1, a tendência é que o zagueiro de 35 anos também permanece no Glorioso por mais uma temporada.

A maior incógnita da lista é Carlinhos. O lateral está lesionado desde o Campeonato Carioca e tem previsão de voltar aos gramados apenas em novembro.