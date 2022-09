Estádio Nilton Santos: Botafogo terá casa cheia no domingo, mas com problemas a resolver - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2022 18:29

O Botafogo informou nesta sexta-feira que instaurou um processo interno há alguns dias para apurar possíveis fraudes em gratuidades no programas de sócio-torcedor Cria e Cria+, assim como as que são emitidas de acordo com a lei. O clube inclusive bloqueou preventivamente os ingressos e os cadastros sob suspeitas para o jogo contra o América-MG.



Em outra medida anunciada, os dois planos em questão estão suspensos para novas adesões, até a conclusão da auditoria. Também será feita uma adequação operacional antes da liberação do benefício de gratuidade.

Para a partida deste domingo, às 11h no Nilton Santos, os menores de 12 anos do Cria e Cria+ que tiverem os ingressos bloqueados, terão que apresentar "documento de identificação oficial comprovando a idade da criança no momento do acesso ao estádio".



O Botafogo também reforçou que é proibida a comercialização de ingressos acima do valor estipulado e que 'o departamento jurídico está mobilizado para atuar ativamente na identificação dos incidentes e levá-los aos órgãos responsáveis'.



A venda de ingressos para os jogos segue no site oficial (botafogo.com.br/ingresso) e nos pontos de venda.-