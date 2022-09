Tchê Tchê lutou contra a depressão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/09/2022 15:59

Rio - Volante do Botafogo, Tchê Tchê revelou ter sofrido depressão. O jogador fez uma publicação no portal "The Players Tribune", especializado em relatos de atletas, e contou que tudo começou com dores no estômago na época em que atuava pelo São Paulo, em 2019. Com isso, ele ligou o alerta de que as coisas não andavam bem.

"Começou com uma dor de estômago. Fiz uma endoscopia e os médicos viram que estava tudo vermelho, bem mal. Uma gastrite nervosa, nervosíssima. Na sequência foi chegando uma tristeza esquisita, meio fora de hora e de lugar. Eu me sentia pra baixo, mas, como não tinha motivo nenhum praquilo, deixava pra lá achando que logo ia melhorar. Não melhorou. A tristeza me engoliu", desabafou Tchê Tchê em texto.

"Eu levantava de manhã pra ir treinar, mas não tinha vontade. Nem de treinar, nem de jogar, tá ligado? Fui ficando sem ânimo pra fazer as coisas, não queria sair de casa. O sofá e o colchão da cama me sugavam como se fossem areia movediça. Eu só afundava e chorava. Chorava o tempo todo", continuou o jogador.

Tchê Tchê revelou que não contou a ninguém do clube o que estava sentindo. Para ele, era difícil explicar que não sentia vontade de fazer o que mais amava, jogar futebol. Ele ficava assustado ao entrar em campo a cada três dias porque se sentia julgado. "E não é que eu estivesse passando a noite na farra, bebendo e tal. Não era isso. Eu estava deprimido. E me sentia culpado por estar".

Hoje, o jogador reconhece que sua passagem pelo Dynamo de Kiev, da Ucrânia, pode ter tido grande influência sobre seu estado psicológico. O frio local, uma lesão que tirou oportunidades do volante, e a falta de convivência com familiares e amigos pesaram muito.

"Depois de cinco meses só saindo de casa pra treinar e jogar, um dia fui ao cinema com a minha esposa. Foi difícil e estranho estar no meio das pessoas. Eu achava que me olhavam, sabiam que eu sofria de depressão e pensavam “mas que frescura”. Tem muita gente que acha que depressão é frescura. Não é. A galera olha pra gente, jogador profissional, e só enxerga o carro, a casa, o salário, as taças."

Após passagem pelo Atlético-MG, Tchê Tchê foi para o Botafogo no início deste ano de 2022. Com a mudança, o jogador afirmou que conseguiu chegar, novamente, na sua melhor versão.

"Sei disso porque cheguei com sede de aprender, de me tornar um jogador mais completo, de continuar sendo o cara que carrega o piano pros companheiros tocarem. O guerreirinho de sempre, que, se precisar, vai correr pelos outros", concluiu.

Tchê Tchê buscou ajuda profissional apenas depois de ter superado a pior parte da depressão. Se for o seu caso, ou de alguém próximo, procure apoio e ligue para o Centro de Valorização da Vida, no número 188.