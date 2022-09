Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, CEO do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, CEO do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2022 09:52

Rio - Jorge Braga não é mais CEO do Botafogo. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, o dirigente está deixando o Glorioso em um clima nada amigável e entrou com um processo contra a SAF do clube e John Textor, sócio majoritário.

Braga alega esvaziamento de sua função, falta de autonomia e atraso de salários. Na última terça-feira, a Justiça do Rio o liberou de cumprir seu contrato com o Botafogo por entender que seus poderes foram diminuídos após a implementação da SAF e que, portanto, não tinha condições de desempenhar suas funções.

Jorge Braga ocupava o cargo de CEO do Botafogo desde 2021 e foi peça fundamental na caminhada do Glorioso para voltar à Série A. Após sua chegada, Textor fez questão de seguir contando com o profissional, que agora deixa o clube em atrito.