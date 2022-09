Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, ex-CEO do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, ex-CEO do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2022 16:27 | Atualizado 09/09/2022 16:42

Rio - O Botafogo se posicionou oficialmente, em nota, sobre o desligamento de Jorge Braga, que ocupava o cargo de CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), liderada pelo empresário norte-americano John Textor. Em tom firme e de forma simples, o Alvinegro confirmou uma disputa judicial após ação movida pelo ex-gestor.

Jorge Braga chegou ao Glorioso no início de 2021, quando o clube ainda era comandado por Durcesio Mello, agora presidente do 'Botafogo Social e Olímpicos', como o mesmo gosta de classificar a parte associativa.

A campanha do Alvinegro na temporada em questão fez de Braga um dos nomes de sucesso no processo de reestruturação, valorizando a marca e renegociando problemas financeiros que assombravam o clube há décadas. No entanto, o comunicado revela que o profissional 'deixou de lado' algumas obrigações logo após a chegada de John Textor.

Confia a nota oficial divulgada pelo Botafogo:

"Confirmamos que Jorge Braga não está mais vinculado à SAF Botafogo. O Clube buscará novos caminhos de gestão e está investindo em todas as áreas corporativas e do futebol, alinhado com o perfil executivo definido e liderado diretamente por John Textor. Em relação ao Sr. Jorge Braga, é evidente que o mesmo abdicou do cargo de CEO quase imediatamente após a concretização da SAF, resultando na quebra das obrigações e deveres profissionais. Braga agora busca o pagamento do Clube Social e da SAF por serviços que foram de fato realizados por terceiros, resultando, infelizmente, em uma disputa judicial.

A nossa atenção não será desviada. Nosso planejamento estratégico para os próximos anos visa um Botafogo forte e vencedor dentro e fora de campo, com seus torcedores orgulhosos e reposicionando nossa marca no mercado à altura de sua grandeza.



Todos os esforços estão direcionados na construção de um projeto baseado em muito trabalho, ética empresarial e excelência competitiva. O Botafogo será conduzido por aqueles que estão totalmente alinhados e comprometidos com estes ideais. Nossa equipe é escolhida e está a serviço dos escolhidos."