Gatito Fernández no duelo com o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/09/2022 17:55

Rio - No Botafogo desde abril, o técnico Luís Castro vinha sofrendo com o alto número de desfalques na equipe. No começo de setembro, o treinador contou com retornos importantes, e, agora, possui praticamente o elenco inteiro a sua disposição. Em entrevista ao "Charla Podcast", o goleiro Gatito Fernández saiu em defesa do português, e destacou que o clube tem tudo para engrenar a partir de agora.

"Um trabalho difícil para ele, procuramos ajudar ao máximo, mas são jogos difíceis e não tinha todos os jogadores de uma vez só. Com o tempo vai engrenar, vai dar certo", comentou o goleiro, antes de elogiar o treinador:

"É bom. Cobra muito nos treinamentos, muito exigente, sério, cobra intensidade, qualidade do trabalho, passe, movimentações, parte tática, cobra muito isso. Cobra tudo, ninguém escapa. A ideia dele sempre é o Botafogo ser protagonista, dentro ou fora de casa", finalizou Gatito.

Gatito foi, por um bom tempo, um dos desfalques do Glorioso. O jogador ficou 14 meses fora dos gramados, se recuperando de uma sequência de problemas que obteve no joelho direito, e chegou a revelar que pensou em parar de jogar por conta das dores que estava sentindo.

Luís Castro e Gatito Fernández seguem com suas preparações para os próximos compromissos do Botafogo. Neste domingo (11), o Glorioso enfrentará o América-MG, às 11h, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.