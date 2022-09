John Textor afirma que investiu alto no novo elenco do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John Textor afirma que investiu alto no novo elenco do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/09/2022 20:00

Rio - Artilheiro do Brasileirão com 14 gols, Pedro Raúl, de 25 anos, vem despertando interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. Um deles é o Botafogo, equipe que defendeu em 2020. No entanto, os cariocas têm cautela em relação a uma possível proposta para o jogador, que defende o Goiás.

Pedro Raúl Divulgação / Goiás

A informação do interesse do clube carioca no centroavante foi dada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola. Porém, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Glorioso vê a negociação como difícil. Além da concorrência brasileira, Pedro Raúl também desperta interesse de equipes do futebol europeu.

Segundo o jornalista, o que pode pesar em favor do Botafogo é o carinho que Pedro Raúl tem com o clube. No primeiro turno do Brasileirão, o atacante marcou duas vezes na vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Alvinegro no Nilton Santos, não comemorou, e ainda mostrou proximidade com pessoas ligadas ao clube.

O jogador, de 25 anos, atuou pelo Glorioso em 2020. Ele entrou em campo em 39 jogos, fez 12 gols e deu duas assistências. Na temporada atual, pelo Goiás, Pedro Raúl já atuou em 39 jogos, fez 21 gols e deu uma assistência.