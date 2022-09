Vanderlei Luxemburgo atualmente está sem clube - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 12:20

Durante palestra na Brasil Futebol Expo, feira de negócios organizada pela CBF em São Paulo, o técnico Vanderlei Luxemburgo se mostrou revoltado com o valor da negociação de venda da SAF do Botafogo. Ao defender uma maior valorização dos clubes, ele citou o Glorioso, mas se confundiu no valor pago e disse que foi de R$ 700 milhões. Na verdade, John Textor adquiriu 90% das ações por R$ 400 milhões.



"Nós temos a melhor matéria-prima do mundo e vamos liberar? Um clube como o Botafogo de Futebol e Regatas ser vendido por R$ 700 milhões (SIC)? É sacanagem a SAF fazer um negócio desse. Quem comprou? Foi um americano, comprando um clube de tradição que jogou o segundo maior jogador do mundo, que foi o Garrincha. É a mesma coisa que pagar R$ 700 milhões pelo Santos!", criticou.

Em sua apresentação, Vanderlei também apresentou slides com os novos termos táticos que têm sido utilizados no futebol brasileiro, com os mesmos significados de outros que já eram conhecidos. O objetivo era criticar uma falsa modernidade. Ele também falou sobre a invasão estrangeira, inclusive de técnicos.



"Quero defender a essência nossa. Eles não defendem a nossa essência, mas a deles lá. Eu sou um técnico formado na escola brasileira. O que temos que melhorar são os clubes para que possam melhorar os atletas, com estrutura para eles ficarem mais tempo aqui. Não simplesmente ceder a nossa matéria-prima. Estamos vendendo nossa matéria-prima para eles usarem?", disse.