Eduardo marcou dois gols na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Eduardo marcou dois gols na vitória do Botafogo sobre o FortalezaVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/09/2022 16:13 | Atualizado 08/09/2022 16:15

Rio - Destaque do Botafogo na vitória contra o Fortaleza, no último domingo (4), o meio-campista Eduardo marcou pela primeira vez com a camisa do Glorioso. Em entrevista ao portal "GE", o jogador, que não fazia um gol desde maio deste ano, revelou que estava ansioso para balançar as redes com a camisa do Alvinegro.

"Estou muito feliz mesmo. A gente fica naquela expectativa, ansioso pra sair o primeiro gol. Foi uma emoção muito grande. Meu último gol tinha sido em maio, se eu não me engano. Mas a gente sente saudade. Passam dois, três jogos e a gente já sente saudade", comentou.

Eduardo também falou sobre sua adaptação ao Botafogo. O jogador estava fora do Brasil desde 2009, quando deixou o Desportivo Brasil para se transferir ao Estoril, de Portugal. Antes de fechar com o clube de General Severiano, o meia defendia o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

"Primeiro, foi uma adaptação, né? Eu passei 13 anos fora. Chegar e já logo jogar… Foi uma adaptação, os primeiros jogos. Mas estou muito bem entrosado com todos. Chegaram atletas novos também há a pouco tempo, e a gente está se conhecendo, sabendo onde o outro se posiciona no campo, o que faz… Então isso demora um pouquinho, vai um tempinho a mais. Estou super contente, super feliz com o grupo. O pessoal me acolheu super bem e agora a gente tenta fazer o mesmo com o pessoal que chegou há pouco", disse, antes de completar:

"O futebol, não só aqui no Brasil, no mundo todo, é resultado, né? As pessoas não querem esperar. O processo não é uma coisa fácil. Quantos jogadores foram trocados? Chegaram novos jogadores e não é uma coisa fácil, da noite para o dia. Vai chegar e dizer que foi investido, então agora o time tem que ganhar, mas não é assim. Tem que ter essa paciência, essa calma. Como aconteceu no jogo contra o Fortaleza, a gente já vinha jogando bem em outros jogos e acabou que, contra o Fortaleza, ganhamos", finalizou Eduardo.