Loco Abreu está no Rio e foi ao CT do Botafogo, no Espaço Lonier - Reprodução de vídeo/Twitter do Botafogo

Loco Abreu está no Rio e foi ao CT do Botafogo, no Espaço LonierReprodução de vídeo/Twitter do Botafogo

Publicado 09/09/2022 14:01

Ídolo do Botafogo, Loco Abreu apareceu no CT Espaço Lonier e acompanhou o treino do elenco alvinegro. O ex-atacante uruguaio, de 45 anos, está no Rio para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã, e acompanhará o jogo de domingo no Nilton Santos, contra o América-MG às 11h, pelo Brasileirão.

VISITA DE ÍDOLO

Loco Abreu esteve no treino do Botafogo nesta sexta-feira. O uruguaio passou para rever amigos e passar energias positivas às vésperas do jogo com o América-MG! Aqui você está em casa, Ídolo #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/57K3QT20pb — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 9, 2022

Com o tradicional chimarrão na mão, Loco Abreu, que atualmente é treinadcor, cumprimentou os funcionários do Botafogo. O uruguaio de 45 anos também aproveitou para gravar um vídeo para as redes sociais do clube, anunciando a venda de mais de 23 mil ingressos para a partida de domingo.



"E aí, galera botafoguense, tudo bem? Estou aqui no treino do time, mas eu preciso de vocês. Já são 23 mil, impressionante, mas tem que arrebentar, aquele Niltão tem que ser esse caldeirão mesmo para dar força para a gente! Eu vou estar lá, mas preciso de vocês. Estamos juntos!", disse o ídolo.



Loco Abreu terá os pés eternizados na Calçada da Fama do Maracanã em cerimônia na segunda-feira, dia 12, na Tribuna de Honra. No estádio, ele ficou marcado pelo pênalti com cavadinha no título do Carioca de 2010, sobre o Flamengo.