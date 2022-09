Torcedores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2022 18:04

A torcida do Botafogo esgotou os ingressos dos setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior para o jogo contra o América-MG, que acontece às 11h deste domingo, no estádio Nilton Santos. Dessa forma, o clube informou que desbloqueou o Setor Oeste Superior A.

Inclusive, vale lembrar que já na última quinta-feira o Alvinegro abriu a venda de ingressos para o setor norte por causa da alta demanda. Conforme a última parcial divulgada, mais de 25 mil tickets já foram comercializados.

O jogo contra o Coelho é válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Botafogo ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados.