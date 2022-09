Torcida do Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva

Torcida do Botafogo no Nilton SantosVítor Silva

Publicado 05/09/2022 16:04

Cabe destacar que os sócios dos planos Alvinegro, Preto e Branco podem comprar seus ingressos e de mais um convidado pelo valor do plano correspondente. Para isso, é preciso realizar uma compra de cada vez para efetuar o benefício. Já os associados ao plano Glorioso poderão fazer seu check-in gratuito e de mais um convidado.

Botafogo x América-MGData-Hora: 11/09 (Domingo), às 11hEstádio: Estádio Nilton SantosVenda no site: www.botafogo.com.br/ingresso Abertura dos portões: 9hLeste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (América-MG)(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)Inteira R$60 / Meia R$30Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1Plano Alvinegro – R$ 10,00 + 1Plano Preto – R$ 20,00 + 1Plano Branco – R$ 30,00 + 1Cria e Cria+ - Grátis – Check inInteira R$40 / Meia R$20Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1Plano Alvinegro – R$ 10,00 + 1Plano Preto – R$ 15,00 + 1Plano Branco – R$ 20,00 + 1Cria e Cria+ - Grátis – Check inInteira R$80 / Meia R$40Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1Plano Alvinegro – R$ 12,00 + 1Plano Preto – R$ 30,00 + 1Plano Branco – R$ 40,00 + 1Cria e Cria+ - Grátis – Check inInteira R$320 / Meia R$200Plano Glorioso: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)Plano Alvinegro: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)- Quinta (08/09): 10h às 17h- Sexta (09/09): 10h às 17h- Sábado (10/09): 10h às 17h- Quinta (08/09): 10h às 17h- Sexta (09/09): 10h às 17h- Sábado (10/09): 10h às 17h- Quinta (08/09): 12h às 19h- Sexta (09/09): 12h às 19h- Sábado (10/09): 12h às 19h- Quinta (08/09): 12h às 19h- Sexta (09/09): 12h às 19h- Sábado (10/09): 12h às 19h- Quinta (08/09): 12h às 19h- Sexta (09/09): 12h às 19h- Sábado (10/09): 12h às 19hHá gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos e de General Severiano, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 14h. Sócios possuem direito a desconto. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.Sócio: R$ 20Não-sócio: R$ 40(Os torcedores que optarem pela compra antecipada precisão baixar, na loja de aplicativos de seus celulares, o app Fast Parking para adquirir o estacionamento. Após a compra, basta apresentar o QR code que estará no seu aplicativo. Prints e QR codes impressos NÃO serão aceitos)Sócio: R$ 30Não-sócio: R$ 50Vans: R$ 60O Botafogo alerta que é estritamente proibido o uso de sinalizadores ou bombas durante as partidas, assim como o arremesso de objetos no campo de jogo. Lembrem-se: tais práticas prejudicam o Clube.Informações serão divulgadas em breve.