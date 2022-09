Rafael - Vitor Silva/Botafogo

Rafael Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/09/2022 09:00 | Atualizado 05/09/2022 09:05

Rio - O Botafogo derrotou o Fortaleza por 3 a 1, no Castelão, no entanto, nem tudo foram flores na partida do último domingo. O lateral-direito Rafael sofreu um trauma cranio-facial e teve que deixar o confronto com menos de 20 minutos. O treinador Luís Castro afirmou que o jogador deverá passar por uma operação, semelhante a de Victor Cuesta.

"O Rafael tem lutado para voltar ao time. Ele teve a infelicidade e espero que se recupere rapidamente porque é um jogador que trabalha muito. Agora, certamente, deverá ter uma cirurgia muito parecida com a do Victor Cuesta. E deverá levar o mesmo tempo, não sou da área, mas acho que isso pode acontecer", afirmou.

A lesão de Victor Cuesta acontecei na partida contra o Cuiabá. O argentino sofreu uma lesão nos ossos da face e ficou 20 dias afastado dos gramados. Depois de se submeter a uma operação, o zagueiro vem atuando com uma máscara de proteção na região.