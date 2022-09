Tiquinho Soares estreou pelo Botafogo no duelo com o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 05/09/2022 18:49

Rio - Tiquinho Soares fez sua primeira partida com a camisa do Botafogo no último domingo (4), na vitória sobre o Fortaleza. Mesmo não balançando as redes, o atacante se destacou com as diversas finalizações que geraram perigo ao gol do adversário. Após a partida, o narrador do Grupo Globo, Luís Roberto, destacou o desempenho do estreante, e o comparou com Erison, artilheiro do Glorioso na temporada, mas que foi emprestado ao Estoril, de Portugal.

"O Tiquinho Soares é uma ótima notícia e um ganho muito grande em relação ao Erison. Primeiro que é um cara já feito, segundo que tem a condição da inteligência de jogo e leitura de jogo muito maior. O Erison era muito intuitivo, rompedor", disse, antes de completar:

"Eu tive a chance de ver o Tiquinho em dois jogos no Porto in loco, jogando muito, é um centroavante de muito recurso, tem o cabeceio como um dos pontos fortes, mas ele tem a leitura de jogo, chute de fora da área, tem 31 anos e muito a entregar ainda", comentou o narrador.

Mesmo elogiando bastante o atacante, Luís Roberto destacou o setor de meio de campo do Glorioso, que, na sua visão, foi o ponto alto da equipe contra o Fortaleza.

"O destaque certamente foi a trinca de meio de campo, com o Lucas Fernandes e o Eduardo de volantes/meias jogando uma grande partida e o Tchê Tchê de primeiro-volante na frente da defesa também dando movimentação e na saída de bola. Acho que esse foi o grande resultado da rodada", finalizou Luís Roberto.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (11), para enfrentar o América-MG, às 11h, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.